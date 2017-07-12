Уимблдон. 1/4 финала. Маррей сыграет с Куэрри, Федерер встретится с Раоничем, Джокович – с Бердыхом
В четвертьфинале «Уимблдона» Энди Маррей сыграет с Сэмом Куэрри, Роджер Федерер – с Милошем Раоничем, а Новак Джокович – с Томашем Бердыхом.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 12 июля, 13.00
- Дата проведения
- 12 июля, 13.00
- Дата проведения
- 12 июля, 15.00
- Дата проведения
- 12 июля, 15.00
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