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    Уимблдон. 1/4 финала. Маррей сыграет с Куэрри, Федерер встретится с Раоничем, Джокович – с Бердыхом

    Теги Уимблдон результаты ATP

    В четвертьфинале «Уимблдона» Энди Маррей сыграет с Сэмом Куэрри, Роджер Федерер – с Милошем Раоничем, а Новак Джокович – с Томашем Бердыхом.

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Энди Маррей (Великобритания) Сэм Куэрри (США)
    Дата проведения
    12 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Жиль Мюллер (Люксембург) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    12 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Милош Раонич (Канада) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    12 июля, 15.00
    Онлайн матча

     

    Томаш Бердых (Чехия) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    12 июля, 15.00
    Онлайн матча

     

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