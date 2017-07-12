В четвертьфинале «Уимблдона» Энди Маррей сыграет с Сэмом Куэрри, Роджер Федерер – с Милошем Раоничем, а Новак Джокович – с Томашем Бердыхом.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал