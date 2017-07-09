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    Роджер Федерер: «Если бы Мирка сказала, что не хочет больше ездить, моя карьера в этот момент закончилась бы»

    Теги Роджер Федерер ATP Мирослава Федерер

    18-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер, в субботу вышедший в четвертый круг «Уимблдона», рассказал о поддержке, которую ему оказывает супруга.

    «Без нее ничего этого не было бы. Если бы она сказала: «Слушай, я больше не хочу ездить», то все, моя карьера бы в этот момент закончилась.

    Все очень просто. Она лучшая. Я счастлив, что она позволяет мне следовать за моими мечтами, потому что она делает для этого не меньше меня».

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