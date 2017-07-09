18-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер, в субботу вышедший в четвертый круг «Уимблдона», рассказал о поддержке, которую ему оказывает супруга.

«Без нее ничего этого не было бы. Если бы она сказала: «Слушай, я больше не хочу ездить», то все, моя карьера бы в этот момент закончилась.

Все очень просто. Она лучшая. Я счастлив, что она позволяет мне следовать за моими мечтами, потому что она делает для этого не меньше меня».