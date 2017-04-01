Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жена Федерера свистела в адрес Киргиоса во время полуфинала Майами

    Теги Роджер Федерер ATP Мирослава Федерер Miami Open Ник Киргиос

    Жена Роджера Федерера Мирослава свистела в адрес Ника Киргиоса во время полуфинала турнира в Майами, который Федерер выиграл со счетом 7:6, 6:7, 7:6.

    При счете 2:1 во втором сете 21-летний Киргиос по ходу гейма пошел поменять ракетку, чем вызвал недовольство трибун. В этот момент к уханью присоединилась и жена Федерера, которая свистела в адрес теннисиста.

    Отметим, что болельщики неоднократно мешали Киргиосу по ходу матча. Например, на решающем тай-брейке при счете 5:4 в его пользу кто-то кричал по ходу розыгрыша, и Киргиос допустил ошибку. После этого он обратился к болельщику: «Замолчи. Заткнись. Какого хрена ты творишь?»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться