Жена Федерера свистела в адрес Киргиоса во время полуфинала Майами

Жена Роджера Федерера Мирослава свистела в адрес Ника Киргиоса во время полуфинала турнира в Майами, который Федерер выиграл со счетом 7:6, 6:7, 7:6.

При счете 2:1 во втором сете 21-летний Киргиос по ходу гейма пошел поменять ракетку, чем вызвал недовольство трибун. В этот момент к уханью присоединилась и жена Федерера, которая свистела в адрес теннисиста.

Отметим, что болельщики неоднократно мешали Киргиосу по ходу матча. Например, на решающем тай-брейке при счете 5:4 в его пользу кто-то кричал по ходу розыгрыша, и Киргиос допустил ошибку. После этого он обратился к болельщику: «Замолчи. Заткнись. Какого хрена ты творишь?»