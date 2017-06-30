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    Уимблдон. Блинкова вышла в основную сетку, Потапова обыграла Куличкову

    Теги Уимблдон результаты WTA Елизавета Куличкова Анастасия Потапова Анна Блинкова

    Анна Блинкова и Анастасия Потапова вышли в основную сетку «Уимблдона».

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Одиночный разряд

    Квалификация

    Третий круг

    Анна Блинкова (Россия, 5) – Яна Фетт (Хорватия) – 1:6, 6:3, 6:3

    Анастасия Потапова (Россия, WC)Елизавета Куличкова (Россия) – 6:3, 7:5

    Полная сетка здесь, онлайн-трансляции матчей здесь.

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