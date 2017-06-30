Уимблдон. Блинкова вышла в основную сетку, Потапова обыграла Куличкову
Анна Блинкова и Анастасия Потапова вышли в основную сетку «Уимблдона».
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Квалификация
Третий круг
Анна Блинкова (Россия, 5) – Яна Фетт (Хорватия) – 1:6, 6:3, 6:3
Анастасия Потапова (Россия, WC) – Елизавета Куличкова (Россия) – 6:3, 7:5
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