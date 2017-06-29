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    Уимблдон. Квалификация. Блинкова, Потапова и Куличкова вышли в финальный раунд, Кудрявцева, Монова выбыли

    Теги Алла Кудрявцева Уимблдон результаты WTA Елизавета Куличкова Анастасия Потапова Анна Блинкова Полина Монова

    Пять россиянок сыграют во втором круге квалификации «Уимблдона».

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Одиночный разряд

    Квалификация

    Второй круг

    Франсуаза Абанда (Канада, 23) – Алла Кудрявцева (Россия) – 6:1, 2:6, 6:2

    Анна Блинкова (Россия, 5) – Ипек Сойлу (Турция) – 7:5, 6:1

    Анастасия Потапова (Россия, WC) – Чагла Буюкакчай (Турция) – 6:4, 6:4

    Елизавета Куличкова (Россия) – Мичель Ларчер де Бриту (Португалия) – 6:3, 4:6, 6:1

    Виктория Кузьмова (Словакия) – Полина Монова (Россия) – 7:6, 6:3

    Полная сетка здесь, онлайн-трансляции матчей здесь.

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