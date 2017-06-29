Уимблдон. Квалификация. Блинкова, Потапова и Куличкова вышли в финальный раунд, Кудрявцева, Монова выбыли
Пять россиянок сыграют во втором круге квалификации «Уимблдона».
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Квалификация
Второй круг
Франсуаза Абанда (Канада, 23) – Алла Кудрявцева (Россия) – 6:1, 2:6, 6:2
Анна Блинкова (Россия, 5) – Ипек Сойлу (Турция) – 7:5, 6:1
Анастасия Потапова (Россия, WC) – Чагла Буюкакчай (Турция) – 6:4, 6:4
Елизавета Куличкова (Россия) – Мичель Ларчер де Бриту (Португалия) – 6:3, 4:6, 6:1
Виктория Кузьмова (Словакия) – Полина Монова (Россия) – 7:6, 6:3
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