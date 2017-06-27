Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов, на этой неделе занимающий 701-е место рейтинга ATP, прокомментировал слова Джона Макинроя о том, что Серена Уильямс «в мужском рейтинге была бы где-то 700-й».

34-летний россиянин, известный своей артикулированностью, подчеркнул, что не считает, что Макинрой пытался принизить значимость женского тенниса, но отметил, что «реальность такова, что мужчины в целом сильнее женщин».

«Надеюсь, я бы обыграл Серену.

Это примерно то же, что обсуждать, кто быстрее: самая быстрая женщина или самый быстрый мужчина? Теннис требует все больше физических сил, поэтому женщине обыграть мужчину все сложнее.

Это неоднозначный вопрос, в нем много разных факторов. Физически я могу быть далек от своей лучшей формы, но в целом, я гораздо лучше своего нынешнего рейтинга. Плюс, Серена беременна, а я – нет.

Никогда не слышал, чтобы Джон говорил какую-то полную ахинею. Он знает то, о чем говорит. Он был прав, когда сказал, что она невероятный игрок: быстрый, мощный, привыкла вкалывать. Но я все же надеюсь, что обыграл бы ее».

Напомним, Турсунов обладатель семи одиночных и семи парных титулов ATP. Последний полный сезон отыграл в 2014-м, когда входил в Топ-30; с тех пор выступает эпизодически из-за травм. В заявку «Уимблдона», стартующего в понедельник, попал по защищенному рейтингу.

Добавим, Sky Sports подготовил сравнительную характеристику Уильямс и Турсунова, в качестве него изобразив Роберто Баутиста-Агута.

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