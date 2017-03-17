Канадский №3 Вашек Поспишил, в прошедший уикенд в Индиан-Уэллсе обыгравший первую ракетку мира Энди Маррея, в своем влоге рассказал, как провел следующий после победы день.

В девятиминутном ролике 26-летний Поспишил снимает себя в гостиничном номере, по пути на турнир, в помещениях для игроков и после тренировки.

На территории турнира он встречает Филиппа Петцшнера и Дмитрия Турсунова, после чего обнаруживает, что последний исписал его аккредитацию:

«Дмитрий испоганил мой бэйдж, так что я теперь на него зол. Он написал: «Привет, большой мальчик! Приходи ко мне в подвал за эскимо». В стиле старого педофила, которого он любит изображать. Дмитрий, ты больной человек. Теперь мне из-за тебя нужна новая аккредитация».

Целиком видео смотрите здесь.

Добавим, Поспишил после победы над Марреем в третьем круге проиграл Душану Лайовичу (Q) 7:6, 3:6, 5:7, а Турсунов, попавший на турнир по защищенному рейтингу, снялся до своего матча первого круга из-за травмы.