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    Энди Роддик: «Когда Надаль что-то выигрывает, его болельщики кидают камни в огород Федерера»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Роддик болельщики ATP

    Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал противостояние болельщиков Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

    «Каждый раз, когда Рафа что-то выигрывает, его болельщики начинают кидать камни в огород Феда. Когда выигрывает Фед, камни летят в Рафу.

    В теннисном болении это раздражает больше всего», – написал американец.

    Надаль на прошлой неделе в 10-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

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