Энди Роддик: «Когда Надаль что-то выигрывает, его болельщики кидают камни в огород Федерера»
Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал противостояние болельщиков Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«Каждый раз, когда Рафа что-то выигрывает, его болельщики начинают кидать камни в огород Феда. Когда выигрывает Фед, камни летят в Рафу.
В теннисном болении это раздражает больше всего», – написал американец.
Надаль на прошлой неделе в 10-й раз выиграл «Ролан Гаррос».
Надаль выиграл 10-й «Ролан Гаррос». Это космос!
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