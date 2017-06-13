Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал противостояние болельщиков и Рафаэля Надаля.

«Каждый раз, когда Рафа что-то выигрывает, его болельщики начинают кидать камни в огород Феда. Когда выигрывает Фед, камни летят в Рафу.

В теннисном болении это раздражает больше всего», – написал американец.

Надаль на прошлой неделе в 10-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

Надаль выиграл 10-й «Ролан Гаррос». Это космос!

Выиграть 10 «Ролан Гаррос» и остаться простым парнем