Экс-пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала то, что Мария Шарапова пропустит весь травяной сезон и не сможет напрямую отобраться на US Open.

«Лично меня расстроила новость о том, что Маша пропустит травяной сезон. Ей очень хотелось играть после затяжного перерыва, и она стала заявляться на все турниры. В своей карьере она никогда не играла так много турниров подряд. Травму могла получить из-за того, что организм не до конца подготовлен к соревновательным нагрузкам.

Турнир в Стэнфорде может стать для нее хорошим началом после травмы. Покрытие ей должно подходить. Надеюсь, что она не будет после Стэнфорда заявляться на турниры каждую неделю. К сожалению, на US Open Мария по очкам уже не попадает. Не знаю, будет ли она пробиваться через квалификацию или получит wild card. Проходить через квалификацию будет тяжело из-за большого количества матчей. Американцы сильно облегчат ей жизнь, если дадут wild card».