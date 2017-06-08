Остапенко стала самой молодой за 8 лет финалисткой «Шлема»

47-я ракетка мира Елена Остапенко, в полуфинале «Ролан Гаррос» обыгравшая Тимеа Бачински (30) 7:6, 3:6, 6:3, в день 20-летия впервые вышла в одиночный финал «Большого шлема», став первой представительницей Латвии в титульном матче такого уровня.

Остапенко, трижды игравшая в финалах WTA, за шесть парижских матчей выполнила 245 ударов навылет и стала самой молодой финалисткой «Шлема» после 19-летней Каролин Возняцки на US Open-2009.