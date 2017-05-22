Глава Федерации тенниса Франции: «Решение Шараповой не просить wild card на «Уимблдон» – честный поступок»

Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли прокомментировал решение Марии Шараповой не просить wild card на «Уимблдон».

«Я поддерживаю ее решение, это очень честный поступок. Все знают, что после наказания есть чистилище. Она тоже это знает. В этом мораль истории».

Напомним, что Федерация тенниса Франции отказала Шараповой в wild card на «Ролан Гаррос».