Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Глава Федерации тенниса Франции: «Решение Шараповой не просить wild card на «Уимблдон» – честный поступок»

    Теги Мария Шарапова Уимблдон

    Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли прокомментировал решение Марии Шараповой не просить wild card на «Уимблдон».

    «Я поддерживаю ее решение, это очень честный поступок. Все знают, что после наказания есть чистилище. Она тоже это знает. В этом мораль истории».

    Напомним, что Федерация тенниса Франции отказала Шараповой в wild card на «Ролан Гаррос».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться