«Уимблдон» впервые будет транслировать свою квалификацию

Квалификационные матчи «Уимблдона» с главного корта клуба Рохэмптона в этом году будут транслироваться как для посетителей соревнований, так и по всему мира на сайте «Уимблдона» и через телевизионных партнеров Всеанглийского лаун-теннисного клуба (AELTC).

Кроме того, сообщается, что билеты на квалификацию, которые в этом году введены впервые, не будут подлежать передаче, и их можно будет приобрести в количестве не более двух штук на семью. Напомним, в день будет продаваться не более 1 000 билетов по пять фунтоа за штуку. Вся выручка от их продажи будет направлена в благотворительный фонд «Уимблдона».

Напомним также, в этом году в квалификации «Уимблдона» сыграет пятикратная чемпионка «Шлемов» Мария Шарапова.