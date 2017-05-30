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    «Уимблдон» впервые будет транслировать свою квалификацию

    Теги Уимблдон бизнес телевидение

    Квалификационные матчи «Уимблдона» с главного корта клуба Рохэмптона в этом году будут транслироваться как для посетителей соревнований, так и по всему мира на сайте «Уимблдона» и через телевизионных партнеров Всеанглийского лаун-теннисного клуба (AELTC).

    Кроме того, сообщается, что билеты на квалификацию, которые в этом году введены впервые, не будут подлежать передаче, и их можно будет приобрести в количестве не более двух штук на семью. Напомним, в день будет продаваться не более 1 000 билетов по пять фунтоа за штуку. Вся выручка от их продажи будет направлена в благотворительный фонд «Уимблдона».

    Напомним также, в этом году в квалификации «Уимблдона» сыграет пятикратная чемпионка «Шлемов» Мария Шарапова.

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