Рим (АТР). Второй круг. Джокович сыграет с Бедене, Маррей встретится с Фоньини
Во втором круге турнира в Риме действующий чемпион Энди Маррей встретится с Фабио Фоньини, а прошлогодший финалист Новак Джокович – с Аляжем Бедене.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
14 – 21 мая 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00
Виктор Троицки (Сербия) – Не определен
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
- Дата проведения
- 16 мая, 14.30
Не определен – Милош Раонич (Канада)
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
Стэн Вавринка (Швейцария) – Не определен
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
- Дата проведения
- 16 мая, 14.30
- Дата проведения
- 16 мая, 12.30
- Дата проведения
- 16 мая, 18.00
Доминик Тим (Австрия) – Не определен
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
Не определен – Иржи Веселы (Чехия)
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
Кеи Нисикори (Япония) – Не определен
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 17 мая, 10.00
- Дата проведения
- 16 мая, 14.00
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