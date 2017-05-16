Во втором круге турнира в Риме действующий чемпион Энди Маррей встретится с Фабио Фоньини, а прошлогодший финалист Новак Джокович – с Аляжем Бедене.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

14 – 21 мая 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг