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    Рим (АТР). Второй круг. Джокович сыграет с Бедене, Маррей встретится с Фоньини

    Теги результаты ATP Internazionali BNL d'Italia

    Во втором круге турнира в Риме действующий чемпион Энди Маррей встретится с Фабио Фоньини, а прошлогодший финалист Новак Джокович – с Аляжем Бедене.

    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    14 – 21 мая 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 273 775 евро

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Энди Маррей (Великобритания) Фабио Фоньини (Италия)
    Дата проведения
    16 мая, 20.00
    Онлайн матча

     

    Виктор Троицки (Сербия) – Не определен
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Томаш Бердых (Чехия) Карлос Берлок (Аргентина)
    Дата проведения
    16 мая, 14.30
    Онлайн матча

     

    Не определен – Милош Раонич (Канада)
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Стэн Вавринка (Швейцария) – Не определен
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Флориан Майер (Германия) Джон Изнер (США)
    Дата проведения
    16 мая, 14.30
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Фернандо Вердаско (Испания)
    Дата проведения
    16 мая, 12.30
    Онлайн матча

     

    Райан Харрисон (США) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    16 мая, 18.00
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) – Не определен
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Ян-Леннард Штруфф (Германия) Сэм Куэрри (США)
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Иржи Веселы (Чехия)
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Николас Альмагро (Испания) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Кеи Нисикори (Япония) – Не определен
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Кайл Эдмунд (Великобритания) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    17 мая, 10.00
    Онлайн матча

     

    Аляж Бедене (Великобритания) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    16 мая, 14.00
    Онлайн матча

     

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