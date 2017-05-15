Француженка Кристина Младенович в очередной раз прокомментировала допинговое дело .

«Она утверждает, что принимала мельдоний 10 лет. Да, некоторые говорят, что до января 2016 года все было в порядке, и запрещенный препарат она принимала всего три недели – со дня запрета до дня положительной пробы.

Но если препарат запретили, это значит, что он должен был быть запрещен и в последние 10 лет – его просто не обнаружили и не внесли в список, потому что о нем не знали. Но в итоге его нашли, и я считаю, что если он запрещен сейчас, то должен был быть запрещен и до этого.

Он помогает выступать. И это не какой-то крем, который ты использовала два месяца, а потом оказалось, что он запрещен. Это был долгий процесс, она принимала его 10 лет. Сейчас все показывают отличный теннис, и на элитном уровне все решают детали. Так что, конечно, сейчас по ее поводу возникают сомнения – помогал ли этот препарат ей в прошлом или нет. И мы никогда не узнаем.

Мы все боремся за чистый спорт, так что для меня это очень важно – честность и чистота спорта. Я была расстроена, потому что очень уважала ее как спортсменку. И поэтому я ее критиковала».

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