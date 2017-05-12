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    Защитник «Барселоны» Пике получил поддержку Джоковича, Маррея и Надаля в создании нового теннисного турнира

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания ATP Крис Кермод

    Защитник футбольной «Барселоны» Жерар Пике ведет переговоры с АТР о создании нового теннисного турнира, который будет проводиться параллельно с Кубком Дэвиса.

    Идея 30-летнего футболиста заключается в возрождении командного теннисного турнира World Team Cup, который проводился в Дюссельдорфе с 1975 по 2012 год.

    Пике хочет увеличить число участвующих команд с 8 до 16, в их число войдут Испания и сильнейшие сборные мира.

    Турнир будет проводиться в формате плей-офф. Планируется подписать 10-летний контракт о сотрудничестве, стороны также намерены обсудить финансовые детали проекта.

    По информации ABC, Пике уже провел переговоры с главой ATP Крисом Кермодом и несколькими известными теннисистами – Новаком Джоковичем, Энди Марреем и Рафаэлем Надалем. Сообщается, что все они поддержали инициативу футболиста о создании нового турнира.

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