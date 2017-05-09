Россиянка Мария Шарапова, во втором круге турнира в Мадриде уступившая канадке Эжени Бушар со счетом 5:7, 6:2, 4:6, ответила на вопрос, повлияла ли на нее шумиха, окружавшая матч.

«На меня – нет. Как я уже говорила, сейчас важен каждый матч. Я одна из двух теннисисток, находящихся на корте. И я не особо вникаю в то, что творится вокруг. Я не обращаю на это внимания.

Я уже давно играю. Я знаю, как все работает. Я знаю, что всегда идет много разговоров, шумихи – соперничества, новости. Все это часть игры. Но в итоге две спортсменки просто борются друг с другом, и я одна из них. У меня к игре такое отношение».

Шарапова – критики – 0:2