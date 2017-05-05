Прошла жеребьевка женского турнира Premier Mandatory в Мадриде. В основной сетке шесть россиянок. В первом круге Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова (13) сыграют между собой, а победительница этого матча встретится с Ализе Корне или Эжени Бушар.

Светлана Кузнецова (8) встретится с Ярославой Шведовой (Казахстан), Дарья Касаткина – с Робертой Винчи (Италия), Екатерина Макарова – с голландкой Кики Бертенс, а Елена Веснина – с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Полностью сетку смотрите здесь.

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