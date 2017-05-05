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    Мадрид (WTA). Шарапова в первом круге сыграет с Павлюченковой, а во втором может встретиться с Бушар

    Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Роберта Винчи Елена Веснина Ярослава Шведова Анастасия Павлюченкова WTA Екатерина Макарова Ализе Корне Ирина Бегу Mutua Madrid Open Кики Бертенс Эжени Бушар Дарья Касаткина

    Прошла жеребьевка женского турнира Premier Mandatory в Мадриде. В основной сетке шесть россиянок. В первом круге Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова (13) сыграют между собой, а победительница этого матча встретится с Ализе Корне или Эжени Бушар.

    Светлана Кузнецова (8) встретится с Ярославой Шведовой (Казахстан), Дарья Касаткина – с Робертой Винчи (Италия), Екатерина Макарова – с голландкой Кики Бертенс, а Елена Веснина – с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

    Полностью сетку смотрите здесь.

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