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    У самолета, на котором Кырстя летела в Мадрид, при посадке отказал двигатель

    Теги происшествия WTA Сорана Кырстя

    У самолета, на котором румынская теннисистка Сорана Кырстя летела из Бухареста в Мадрид, при посадке отказал двигатель. Это произошло из-за того, что в него попала птица. Несмотря на поломку, экипажу удалось успешно осуществить посадку.

    Тем же рейсом летел румынский кикбоксер Каталин Морошану, который в воскресенье в Мадриде проведет бой. По словам Морошану, пассажиры испугались, но посадка получилась гладкой.

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