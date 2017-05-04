У самолета, на котором Кырстя летела в Мадрид, при посадке отказал двигатель

У самолета, на котором румынская теннисистка Сорана Кырстя летела из Бухареста в Мадрид, при посадке отказал двигатель. Это произошло из-за того, что в него попала птица. Несмотря на поломку, экипажу удалось успешно осуществить посадку.

Тем же рейсом летел румынский кикбоксер Каталин Морошану, который в воскресенье в Мадриде проведет бой. По словам Морошану, пассажиры испугались, но посадка получилась гладкой.