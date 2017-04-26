Первая ракетка мира Серена Уильямс в рамках интеллектуальной конференции TED рассказала, что ее снэпчат-объявление о беременности на прошлой неделе было случайностью.

«Я каждую неделю делаю селфи, чтобы следить за своим прогрессом. Я сохраняю их для себя. И все шло хорошо, пока на прошлой неделе я случайно его не выложила».

Также 35-летняя теннисистка рассказала о своем самочувствии на Australian Open, где выиграла свой 23-й титул «Большого шлема». О беременности она узнала за два дня до начала турнира.

«Было не очень просто. Вы знаете все эти истории про беременных: как их тошнит, как они быстро устают, все время психуют. Мне пришлось все это собрать, образно говоря, в один бумажный пакет и выбросить. От меня все ждали победы – никто же не знал, что я в положении. Если я играю и не выигрываю, это бóльшая новость, чем когда выигрываю».

Также Уильямс подтвердила, что в следующем году планирует возобновить выступления.

«Я на все сто планирую вернуться. Я еще не закончила. Если Винус до сих пор играет, то и я могу. Материнство – просто новая глава моей жизни. Мой ребенок будет на трибуне и, надеюсь, еще успеет за меня поболеть».