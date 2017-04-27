Директор «Ролан Гаррос» не подтвердил информацию о wild card в квалификацию для Шараповой
Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже в разговоре с репортером New York Times заявил, что ему ничего неизвестно о предполагаемом решении дать Марии Шараповой wild card в квалификационную сетку турнира.
Напомним, об этом на этой неделе со ссылкой на эксклюзивные источники сообщила The Telegraph. «Ролан Гаррос» позднее сообщил, что объявит свое решение 16 мая в специальной трансляции.
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