Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Директор «Ролан Гаррос» не подтвердил информацию о wild card в квалификацию для Шараповой

    Теги Мария Шарапова Ролан Гаррос Ги Форже Федерация тенниса Франции

    Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже в разговоре с репортером New York Times заявил, что ему ничего неизвестно о предполагаемом решении дать Марии Шараповой wild card в квалификационную сетку турнира.

    Напомним, об этом на этой неделе со ссылкой на эксклюзивные источники сообщила The Telegraph. «Ролан Гаррос» позднее сообщил, что объявит свое решение 16 мая в специальной трансляции.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться