Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе, в отношении которого по итогам кубкового уикенда заведено расследование ITF, заявил, что не сожалеет о своем поведении.

«Я ни о чем не жалею, и они могут меня хоть посадить – мне все равно. Я руководствовался интересами своего игрока. Английская теннисистка убежала с корта, не спросив разрешения, и я признаю, что тогда-то и назвал ее с***. Она постоянно говорила болельщикам вести себя тише, но это не опера – это спорт.

Мне это дерьмо не нужно. Мне 70 лет, и денег за работу капитаном я не получаю. И мне насрать, оштрафуют меня или уволят с поста капитана. Я вообще-то был первой ракеткой мира. Когда вышвыривают кого-то, кто был №1 в мире, на теннисе это скажется плохо».

Напомним, Настасе вчера был предварительно отстранен от всех мероприятий ITF до окончания расследования. Сборная Румынии выиграла встречу и сохранила место в Мировой группе II.

Главный скандалист мирового тенниса