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    Экс-первая ракетка мира Настасе: «В плане допинга к Серене Уильямс претензий нет. Хотя вы видели, как она выглядит?»

    Теги Серена Уильямс WTA Илие Настасе

    Экс-первая ракетка мира румын Илие Настасе поставил под сомнение честность американки Серены Уильямс.

    «Допинговые дела нанеси удар по спортивному имиджу России, но, например, к Серене Уильямс никаких претензий нет. Хотя вы видели, как она выглядит?

    В плане допинга американские спортсмены особо не контролируются, потому что если всплывет правда, американцы исчезнут со всех крупных турниров, и эти соревнования потеряют спонсоров. Вы представляете, к каким последствиям это приведет?»

     

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