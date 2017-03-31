Экс-первая ракетка мира Настасе: «В плане допинга к Серене Уильямс претензий нет. Хотя вы видели, как она выглядит?»

Экс-первая ракетка мира румын Илие Настасе поставил под сомнение честность американки Серены Уильямс.

«Допинговые дела нанеси удар по спортивному имиджу России, но, например, к Серене Уильямс никаких претензий нет. Хотя вы видели, как она выглядит?

В плане допинга американские спортсмены особо не контролируются, потому что если всплывет правда, американцы исчезнут со всех крупных турниров, и эти соревнования потеряют спонсоров. Вы представляете, к каким последствиям это приведет?»