Мария Шарапова, чья допинговая дисквалификация истекает через две недели, в интервью The Times в очередной раз выступила с критикой Международной федерации тенниса (ITF) за недостаточные усилия по информированию игроков об изменениях Антидопинговой программы (TADP).

Напомним, пятикратная чемпионка «Шлемов» была дисквалифицирована за употребление мельдония вскоре после того, как он был запрещен (с 1 января 2016-го). Свою защиту Шарапова построила на том, что не знала о запрете из-за неэффективности системы оповещений ITF. В частности, федерация проводила мониторинг употребления игроками мельдония в течение 2015-го, прежде чем включить его в список запрещенных веществ, и на момент запрета знала, кого он коснется.

«Почему в конце 2015-го, когда в ITF уже знали, что я его принимаю, ко мне не обратился никто из Федерации? Достаточно было одного представителя ITF, который поговорил бы со мной, и не было бы никакой проблемы с защитой личной информации, на которую они потом ссылались.

В конечном счете, виновата я сама. В течение семи лет со всем, что я принимала, все было в порядке, так что я расслабилась».