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    Азаренко вернется после рождения сына на турнире в Стэнфорде

    Теги WTA Виктория Азаренко Bank of the West Classic

    Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в конце года ставшая матерью, возобновит выступления на турнире в Стэнфорде в начале августа.

    «Я очень рада предстоящему возвращению. Рождение ребенка – одно из важнейших событий, которые со мной случались, и оно заставило меня взглянуть на вещи по-новому. С нетерпением жду начала новой стадии моей карьеры».

    Напомним, ранее этой весной двукратная чемпионка Australian Open начала работать с Майклом Джойсом.

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