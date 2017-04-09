Азаренко вернется после рождения сына на турнире в Стэнфорде
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в конце года ставшая матерью, возобновит выступления на турнире в Стэнфорде в начале августа.
«Я очень рада предстоящему возвращению. Рождение ребенка – одно из важнейших событий, которые со мной случались, и оно заставило меня взглянуть на вещи по-новому. С нетерпением жду начала новой стадии моей карьеры».
Напомним, ранее этой весной двукратная чемпионка Australian Open начала работать с Майклом Джойсом.
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