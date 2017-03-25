Чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе Елена Веснина оценила конкуренцию в WTA в отсутствие Серены Уильямс, Марии Шараповой и Виктории Азаренко. Напомним, Шарапова заканчивает отбывать допинговую дисквалификацию, Азаренко в декрете, а Уильямс играет сильно сокращенный график (супертурниры в США пропускает из-за травмы).

«Конкуренция действительно резко понизилась. Когда Серена, Маша, Вика здоровы и в форме, они регулярно доходят до полуфиналов и финалов всех крупных турниров. Сейчас их нет. Остальные девушки не так стабильны. Разрывов между игроками Топ-10 и Топ-20 почти нет.

У каждой из нас есть шанс выстрелить, как получилось у меня в Индиан-Уэллсе. Но в этом и вся прелесть тенниса – он непредсказуем. А что может быть важнее в спорте? Интрига – то, что больше всего любят болельщики. И чем больше спортсменок претендуют на победу, тем интереснее.

Впрочем, нынешняя ситуация продлится не вечно. Маша вернется через месяц. Серена должна заиграть по ходу грунтового сезона. Вика планирует возвращение на конец лета. Эти три девушки – явные лидеры тура».

Добавим, в Майами Веснина проиграла свой стартовый матч Айле Томлянович (WC) 6:3, 3:6, 5:7.