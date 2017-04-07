Немка Андреа Петкович в статье для Tennis Channel сравнила известных писателей с теннисистами.

Эрнест Хемингуэй. «Он проводит короткие розыгрыши, очень любит выходить к сетке. Совершенно точно много подрезает и выходит к сетке. Он высокий, симпатичный – похож на Патрика Рафтера».

Сол Беллоу. «У него сильные, мощные удары – как у Александра Зверева. Потрясающий силовой игрок, который любит мощное предложение с глубокими философскими мыслями».

Фридрих Ницше. «Он похож на Ивана Лендла. Он все перетерпит. Он любит страдать».

Лев Толстой. «Очень надежный игрок. Он всегда выполняет правильный удар, играет на задней линии. Похож на Каролин Возняцки. Потрясающий многосторонний игрок».