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    Мария Шарапова: «В прошлом году я съездила на «Коачеллу» и сказала: «Ого, тут 120 000 человек принимают наркотики, о которых я даже не слышала»

    Теги Мария Шарапова WTA

    Россиянка Мария Шарапова, которая через месяц вернется в тур после дисквалификации за мельдоний, во время выступления на конференции в Майами рассказала о том, что ей дал период вне тенниса.

    «Он дал мне время пожить. В прошлом году я съездила на «Коачеллу» и сказала: «Ого, тут 120 000 человек принимают наркотики, о которых я даже не слышала». Время вне тенниса позволило мне понять, что я могу жить без игры. Я поняла, что у меня есть семья, с которой я могу проводить много времени».

    Также теннисистка признала, что до дисквалификации задумывалась о завершении карьеры.

    «Мне казалось, что организм начинает меня подводить. В этом году я пропущу «Коачеллу», потому что у меня снова есть работа... Сейчас я на том этапе, когда я ближе к концу карьеры, чем к началу. И мне хочется завершить ее на своих основаниях. Я упорно боролась за то, чтобы мир узнал правду».

    Мария Шарапова на самом крутом музыкальном фестивале мира

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