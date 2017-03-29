Россиянка Мария Шарапова, которая через месяц вернется в тур после дисквалификации за мельдоний, во время выступления на конференции в Майами рассказала о том, что ей дал период вне тенниса.

«Он дал мне время пожить. В прошлом году я съездила на «Коачеллу» и сказала: «Ого, тут 120 000 человек принимают наркотики, о которых я даже не слышала». Время вне тенниса позволило мне понять, что я могу жить без игры. Я поняла, что у меня есть семья, с которой я могу проводить много времени».

Также теннисистка признала, что до дисквалификации задумывалась о завершении карьеры.

«Мне казалось, что организм начинает меня подводить. В этом году я пропущу «Коачеллу», потому что у меня снова есть работа... Сейчас я на том этапе, когда я ближе к концу карьеры, чем к началу. И мне хочется завершить ее на своих основаниях. Я упорно боролась за то, чтобы мир узнал правду».

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