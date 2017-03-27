Седьмая ракетка мира Рафаэль Надаль (5), в третьем круге турнира в Майами обыгравший Филиппа Кольшрайбера (26) 0:6, 6:2, 6:3, провел 1000-й матч в карьере, в котором одержал 822-ю победу.

«Тысяча матчей – это много. И это хорошо, потому что значит, что у меня длинная карьера. Я годами слушал, что моя карьера быстро закончится, так что для меня это важно. Свой первый матч помню хорошо, потому что это было дома на Майорке. Первая победа на уровне ATP – это большое событие».

Надаль стал 11-м теннисистом, сыгравшим 1 000 матчей, и третьим действующим после Роджера Федерера и Давида Феррера.

На старте воскресного матча Кольшрайбер, уступавший Надалю по личным встречам 1-13, сразу сделал брейк и за 25-минутный первый сет выиграл 65 процентов очков на приеме. Первый гейм второго сета стал первым в матче, в котором 30-летний испанец удержал подачу, а в шестом сделал первый брейк. В решающем сете 14-кратный чемпион «Шлемов» проиграл только одно очко на своей подаче, реализовав один из двух брейк-пойнтов.

«Он очень хорошо играл и поэтому выиграл первый сет – таков спорт. Когда кто-то играет так, как он играл в первом сете, я проигрываю, потому что это слишком хорошо. Вот и все. Но матч на этом не кончается, и я справился с давлением после проигранного сета. В начале второго я выстоял, а дальше уже и сам заиграл хорошо».

33-летний Кольшрайбер стал первым за два с лишним года игроком, взявшим у Надаля сета под ноль (после Томаша Бердыха на Australian Open-2015). На старте матча Надаль последний раз получал «баранку» в Ченнае-2008, когда проиграл Михаилу Южному 0:6, 1:6.

В 1/8 финала четырехкратный финалист Miami Open сыграет с Николя Маю, у которого выиграл одну из двух предыдущих встреч.