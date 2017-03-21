Чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе Елена Веснина рассказала о том, как шла к главному успеху в своей одиночной карьере.

«Мои достижения – результат многолетней работы. Меня закаляли и обидные проигрыши, которые сделали меня сильнее. Теперь у меня за плечами колоссальный опыт. Я стала действовать на корте рассудительнее, глубже и детальнее разбирать каждый матч, тщательнее просматривать своих соперниц. Год назад я хоть и неудачно выступила в Индиан-Уэллсе, зато на следующем турнире в Майами пробилась в основную сетку и дошла до третьего круга, обыграв Винус Уильямс. Тогда меня остановила только британка Йоханна Конта.

Я никогда не зацикливалась на рейтинге и не занималась подсчетом очков. Меня всегда волновали титулы и победы над игроками из первой десятки. Я ставлю перед собой глобальные цели, а рейтинг меня будет интересовать только тогда, когда стану первой в мире. Лидерство в рейтинге – это очень круто, об этом мечтают все, как, впрочем, и о триумфах на подобных соревнованиях и турнирах «Большого шлема», – приводит слова теннисистки RT.