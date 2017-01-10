Шарапова возобновит выступления на следующий день после окончания дисквалификации

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, дисквалифицированная до 25 апреля за употребление запрещенного препарата, возобновит официальные выступления на следующий день – 26 апреля на турнире в Штутгарте, который выигрывала в 2012-14 годах. Организаторы соревнований сообщили, что россиянка выступит на них по wild card.

Отметим, ранее сообщалось, что пятикратная чемпионка «Больших шлемов» не сможет выступить на немецком «Премьере», поскольку турнир стартует еще до окончания ее дисквалификации. До 26 апреля она не имеет права находиться на территории турнира.

«Я несказанно рада, что начну свое возвращение на одном из своих любимых турниров. Не могу дождаться возможности снова встретиться с болельщиками и вернуться к любимому делу».