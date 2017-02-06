У судьи, пострадавшего от удара Шаповалова, роговица глаза не повреждена
Судья на вышке Арно Габа, за попадание мячом в которого сборная Канады получила техническое поражение в 1/8 финала Кубка Дэвиса, получил синяк под левым глазом. Повреждения роговицы удалось избежать, как сообщила его сестра.
17-летний Денис Шаповалов, ставший виновником происшествия и моментально после удара дисквалифицированный за неспортивное поведение, принес Габа свои извинения после матча в офисе турнирного рефери.
Фото: Gettyimages.ru/Andre Ringuette
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