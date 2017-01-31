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    Доминика Цибулкова: «Мое мнение о Шараповой не изменилось. Я сказала то, что хотела сказать»

    Теги Мария Шарапова WTA Доминика Цибулкова

    Вторая ракетка «Премьера» в Петербурге Доминика Цибулкова перед стартом на турнире в очередной раз прокомментировала свои нашумевшие слова о Марии Шараповой.

    «Мое мнение о Шараповой никоим образом не изменилось. Я сказала то, что хотела сказать, и не отказываюсь от своих слов. Бойкот, как у биатлонистов? Я ничего не знаю об их протестах да и не сильно разбираюсь в теме допинга».

    На St. Petersburg Ladies Trophy Цибулкова стартует матчем с Донной Векич (LL).

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