Вторая ракетка «Премьера» в Петербурге Доминика Цибулкова перед стартом на турнире в очередной раз прокомментировала свои нашумевшие слова о Марии Шараповой.

«Мое мнение о Шараповой никоим образом не изменилось. Я сказала то, что хотела сказать, и не отказываюсь от своих слов. Бойкот, как у биатлонистов? Я ничего не знаю об их протестах да и не сильно разбираюсь в теме допинга».

На St. Petersburg Ladies Trophy Цибулкова стартует матчем с Донной Векич (LL).