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    Роджер Федерер: «Надеюсь увидеть всех вас в следующем году. Но даже если нет, я прошел прекрасный путь»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Australian Open ATP

    Чемпион Australian Open Роджер Федерер поделился первыми эмоциями от финальной победы над Рафаэлем Надалем (6:3, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3).

    «Поздравляю Рафу с потрясающим возвращением. Не думаю, что кто-то из нас верил, что мы окажемся в финале Australian Open четыре-пять месяцев назад, когда я приезжал к тебе в академию. Но вот мы тут, и я очень рад. Честно говоря, я был бы рад, даже если бы проиграл сегодня – вернуться и так было идеально.

    Теннис – трудный спорт, в нем не бывает ничьих. Но если бы были, я бы с радостью разделил ее сегодня с тобой».

    Свою чемпионскую речь 35-летний Федерер завершил словами:

    «Надеюсь увидеть всех вас в следующем году. Но даже если нет, я прошел здесь прекрасный путь и не могу быть счастливее от того, что победил сегодня».

    Позднее Федерер опроверг, что планирует завершить карьеру до следующего Australian Open:

    «Просто никогда же не знаешь, что может произойти. Я не молодею».

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