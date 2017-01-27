Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в свой 21-й финал «Большого шлема» на Australian Open после победы над Григором Димитровым (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4).

«Я никогда не думал, что окажусь в финале Australian Open, который будет лишь вторым моим турниром после длинного перерыва. Но вот я здесь, и я очень счастлив».

Также 30-летний Надаль поделился ожиданиями от финала против Роджера Федерера, у которого выиграл 6 из 14 своих победных финалов «Шлемов».

«Для меня это большая честь, и я думаю, что для нас обоих большое событие – снова оказаться в финале «Шлема» друг против друга после пары трудных лет.

Роджер осенью приезжал на открытие моей академии на Мальорке, за что я очень ему благодарен. Мы должны были сыграть показательный матч, но у него тогда была травма колена, у меня – запястья, так что мы смогли только немного постучать с детьми. Думаю, ни один из нас тогда не мог предположить, что через три месяца мы встретимся в финале Australian Open. Так что мы очень рады, и надеюсь, вы тоже», – сказал Надаль в интервью на корте.