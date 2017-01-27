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    Впервые в Открытой эре всем одиночным финалистам «Шлема» за 30 лет

    Теги Серена Уильямс Винус Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Australian Open ATP WTA статистика

    Нынешний Открытый чемпионат Австралии стал первым турниром «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968-го), всем одиночным финалистам которого исполнилось 30 лет.

    Это определилось после того, как 30-летний Рафаэль Надаль в полуфинале обыграл 25-летнего Григора Димитрова и присоединился в финале к 35-летнему Роджеру Федереру. В женском финале 35-летняя Серена Уильямс сыграет со своей 36-летней сестрой Винус.

    Все одиночные финалисты-2017 в общей сложности выиграли 60 титулов «Большого шлема» и по этому показателю являются самыми титулованными действующими игроками своих туров.

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