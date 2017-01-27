Впервые в Открытой эре всем одиночным финалистам «Шлема» за 30 лет

Нынешний Открытый чемпионат Австралии стал первым турниром «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968-го), всем одиночным финалистам которого исполнилось 30 лет.

Это определилось после того, как 30-летний Рафаэль Надаль в полуфинале обыграл 25-летнего Григора Димитрова и присоединился в финале к 35-летнему Роджеру Федереру. В женском финале 35-летняя Серена Уильямс сыграет со своей 36-летней сестрой Винус.

Все одиночные финалисты-2017 в общей сложности выиграли 60 титулов «Большого шлема» и по этому показателю являются самыми титулованными действующими игроками своих туров.