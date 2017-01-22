17-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, в четвертом круге Australian Open обыгравший японца Кеи Нисикори со счетом 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3, прокомментировал победу.

- Вы ожидали, что матч будет пятисетовым?

– Да, я думал, что вероятность довольно высокая, потому что мне казалось, что он, наверное, проведет пару хороших сетов, я проведу пару хороших сетов. Но я не ожидал, что он так хорошо начнет матч. Он заставил меня отыгрываться, но мне удалось вырваться вперед.

Я сам вошел в матч, начал проводить хорошие сеты. Оставался только один вопрос – смогу ли я бороться до конца. В итоге я смог и очень этим доволен.

- Первый сет был одним из самых необычных в вашей карьере в плане смены динамики? [Федерер проигрывал 2:5 с двумя брейками, но отыгрался и повел 6:5 – прим. Sports.ru]

– Возможно. Такое нечасто случается, потому что я редко проигрываю свою подачу два раза подряд. Да, я проигрывал, кажется, 0:4, 15:30. Казалось, что дело плохо. Но так иногда бывает. У тебя есть план на игру, у соперника есть план. Иногда у тебя не очень хорошо получается. Он очень здорово начал матч. Я смирился с этим и двигался дальше, старался хотя бы поймать ритм для второго сета.

Я не думал, что я отыграюсь, так что в итоге проиграть его было тяжело. Может быть, один раз против меня сыграл трос, я был недостаточно активен, и Кеи хорошо читал игру на тай-брейке. Было очень неприятно проиграть этот сет. Но я все равно считал, что могу победить. И мне кажется, что то, что я отыгрался в этой партии, мне помогло.

- Вы бы могли предсказать, что Федерер и Надаль будут в четвертьфинале, а Маррей и Джокович – нет?

– Все зависит от сетки. Я думал, что если мы с Рафой здоровы, то можно ожидать, что мы далеко пройдем. А вот, что Новак и Энди проиграли – это большая неожиданность. Я никогда не думал, что Миша Зверев и Денис Истомин обыграют этих ребят.

Наверное, это хорошо для тенниса – что больше ребят верят в себя, что топ-игроков теперь можно обыграть, особенно на быстрых кортах. Это два совершенно разных поражения, но очень удивительные. Никаких сомнений.

- Как вы себя чувствуете после пяти сетов? По голосу кажется, что вы немного простужены.

– Я уже две недели простужен. Ничего нового. Нет, в пятом сете я отлично себя чувствовал. Отлично. Даже в четвертой партии я думал, что с пятой никаких проблем не будет.

Сегодня я сыграл намного лучше, чем в первых матчах, в которых я тратил много психологических сил на то, чтобы разбираться в соперниках, в их игре, в условиях. Но сейчас я вошел в турнир и могу сосредоточиться на соперниках и тактике. Это отнимает у меня меньше сил. Так что я отлично чувствовал себя в пятой партии и очень этим доволен.

- Это была ваша 200-я победа над игроком Топ-10. Что скажете по поводу такого достижения?

– Наверное, это здорово. Не знаю. Я не знал, что стою на пороге. Завтра, наверное, опять забуду (улыбается).

Я просто знаю, что много играл. Много бегал. Конечно, мне хочется показывать лучшую игру в матчах с лучшими соперниками. Иногда мне это удавалось. Но сегодня был особенный матч, в этом нет никаких сомнений. Пять сетов против Кеи на арене Рода Лэйвера, уступая по ходу матча. Это особенная победа. Хороший способ отметить такое достижение.