Четырехкратный чемпион Australian Open Роджер Федерер (17), в пятницу обыгравший Томаша Бердыха (10) 6:2, 6:4, 6:4, поделился впечатлениями от игры.

«Я надеялся сыграть хорошо против рейтинговых игроков, потому что я хорошо их знаю, а иногда со знакомым сильным соперником сыграть легче, чем с квалифаером. Но такого счета я, честно говоря, не ожидал: что мне даже не придется отыгрывать брейк-пойнты. Это меня сильно удивило.

Это была хорошая проверка на внимание: смогу ли я весь матч до конца провести на таком уровне. Я смог. И на задней линии чувствовал себя сегодня в разы лучше, чем в двух первых матчах. Это прекрасно.

Топ-игроки вообще отличаются умением удерживать преимущество. Сегодня я это сделал, как делал много раз в своей карьере. Приятно, что мне удалось это, несмотря на то, что немногие, по всей видимости, ожидали увидеть это в моем исполнении в матче против другого топ-игрока.

Я и сам ожидал упорного матча – возможно, какого-нибудь пятичасового. Оказалось достаточно полутора часов. Это приятно. По ходу игры у меня было чувство, что, если я сохраню концентрацию, доведу дело до конца. Хотя в конце все же занервничал. Мне все казалось, что не может все пройти так гладко. Но прошло, и вот я здесь довольный».

Также 35-летний швейцарец ответил на вопрос о вчерашнем поражении Новака Джоковича от Дениса Истомина.

«Я был удивлен. Мне очень нравится Денис, он душка. В раздевалке к нему все хорошо относятся, потому что он очень доброжелательный. Игрок он отличный, умеет находить удары. Но все равно результат неожиданный.

Я рад за Дениса. Для Новака это, конечно, обидно. До самого конца я, как и все, думал, что Новак отыграется. Но за это же мы и любим спорт. Поэтому люди и приходят на стадион, садятся перед телевизором. Никогда не знаешь, чем дело кончится. Каким бы кто-то ни был фаворитом, всегда есть шанс, что победит аутсайдер. Поэтому я большой спортивный фанат. Вот так-то».

В 1/8 финала Федерер сыграет с Кеи Нисикори (5).