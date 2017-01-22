Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом Australian Open с 1978 года

35-летний швейцарец Роджер Федерер, на Australian Open обыгравший японца Кеи Нисикори, стал самым возрастным четвертьфиналистом этого турнира с 1978 года, когда в восьмерку лучших вошел тоже 35-летний Артур Эш. На данный момент Федереру 35 лет, пять месяцев и 14 дней, а Эшу тогда было 35 лет, пять месяцев и 20 дней.

На турнирах «Большого шлема» Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом после Джимми Коннорса, который на US Open 1991 вышел в полуфинал в 39 лет.