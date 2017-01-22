Федерер стал первым игроком, одержавшим 200 побед над теннисистами Топ-10

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» 35-летний швейцарец Роджер Федерер, в четвертом круге Australian Open обыгравший японца Кеи Нисикори (5) со счетом 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3, одержал свою 200-ю победу над теннисистом Топ-10. Федерер стал первым игроком в истории, которому покорилось такое достижение.

Свою первую победу над соперником из Топ-10 Федерер одержал в феврале 1999 года.

Кроме того, победа над Нисикори стала для Федерера первой победой над игроком Топ-5 в пятисетовом матче с 2009 года. Тогда на «Ролан Гаррос» он обыграл Хуана Мартина дель Потро.