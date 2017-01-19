Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович (2), во втором круге нынешнего турнира уступивший Денису Истомину (WC) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6, прокомментировал свое самое раннее за девять лет поражение на «Шлеме».

– Денис победил совершенно заслуженно, потому что сыграл потрясающе. В важные моменты он играл лучше меня, прибавлял, был агрессивен. Подавал отлично, очень прицельно. Мне ничего особо не оставалось. Конечно, я недоволен тем, как сыграл. Но не поздравить соперника не могу.

– Вам будто не хватало настроя. Что-то было не так?

– Да нет, с настроем все было в порядке. Мы же четыре с половиной часа играли. Просто это был один из тех дней, когда чувствуешь себя на корте не в своей тарелке, а твой соперник – наоборот. Но на то это и спорт.

– После вашей победы в Дохе казалось, что немного неудачная вторая половина прошлого сезона осталась позади. Вы по-прежнему ощущаете это?

– Да, я отлично начал сезон. Каждый может проиграть в любой отдельно взятый день. Здесь в сетке больше ста теннисистов. И уровень игры каждый год растет, все становятся более профессиональными, прибавляют. Я сделал сегодня все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Что теперь поделать.

– Что вы вынесете из этого матча?

– Свои сумки, с которыми поеду домой.

– А какие уроки?

– Уроки извлекаются каждый день, а не только тогда, когда проигрываешь.

– Вы сейчас воспринимаете это поражение чуть более спокойно, чем могли бы год назад?

– Не понимаю вопрос.

– Это такое болезненное поражение, как можно предположить?

– Ну конечно, я расстроен. Я не привык на Australian Open проигрывать во втором круге. Я за десять лет выиграл тут шесть титулов. Для меня это счастливый корт. Конечно, я огорчен. Но в конечном счете, что мне остается, кроме как принять это.

– Вам не кажется, что за последние полгода ваши соперники стали больше верить, что могут обыграть вас в таком вот упорном матче?

– Конечно. Никто не стал бы играть ни против меня, ни против кого-то еще, если бы не верил, что может победить. Поэтому они выходят и делают все, что могут.

Денис сегодня был аутсайдером, но совершенно не нервничал. У него большой опыт – пусть не таких матчей, но все равно. Сегодня все для него сложилось воедино. Звезды сошлись, и он оказался лучше.