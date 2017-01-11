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    Болт, Карри, Джеймс, Роналду, Маррей претендуют на Laureus как спортсмены года

    Теги Нико Росберг Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Бразилии Кливленд ЛеБрон Джеймс Реал Мадрид Энди Маррей Хуан Мартин дель Потро Майкл Фелпс сборная Исландии Лестер Усэйн Болт Эллисон Феликс сборная Фиджи Анжелик Кербер Мерседес Аксель Лунд Свиндал Стефен Карри Кабс Мохаммед Фара Рут Бейтиа Кэтлин Ледеки Лора Тротт Ник Скелтон Симоне Байлс Уэйд ван Никерк Элейн Томпсон Алмаз Аяна

    Стали известны претенденты на ежегодные награды Laureus World Sports Awards по итогам 2016 года. Вручение наград состоится 14 февраля в Монте-Карло.

    Спортсмен года

    1 Усэйн Болт (легкая атлетика)
    2 Стефен Карри (баскетбол)
    3 Мохаммед Фара (легкая атлетика)
    4 ЛеБрон Джеймс (баскетбол)
    5 Энди Маррей (теннис)
    6 Криштиану Роналду (футбол)

     

    Спортсменка года

    1 Симоне Байлс (гимнастика)
    2 Эллисон Феликс (легкая атлетика)
    3 Анжелик Кербер (теннис)
    4 Кэтлин Ледеки (плавание)
    5 Элейн Томпсон (легкая атлетика)
    6 Лора Тротт (велоспорт) 

     

    Возвращение года

    1 Рут Бейтиа (легкая атлетика)
    2 Майкл Фелпс (плавание)
    3 Хуан Мартин дель Потро (теннис)
    4 Фабьен Сент-Луис (триатлон)
    5 Ник Скелтон (конный спорт)
    6 Аксель Свиндал (лыжи)

     

    Прорыв года

    1 Алмаз Аяна (легкая атлетика)
    2 сборная Фиджи (регби)
    3 сборная Исландии (футбол)
    4 «Лестер» (футбол)
    5 Нико Росберг («Формула-1»)
    6 Уэйд ван Никерк (легкая атлетика)

     

    Команда года

    1 сборная Бразилии (футбол)
    2 «Кливленд» (баскетбол)
    3 «Кабс» (бейсбол)
    4 «Мерседес» («Формула-1»)
    5 сборная Португалии (футбол)
    6 «Реал Мадрид» (футбол)

     

    Остальные номинации смотрите здесь.

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