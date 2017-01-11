Болт, Карри, Джеймс, Роналду, Маррей претендуют на Laureus как спортсмены года

Стали известны претенденты на ежегодные награды Laureus World Sports Awards по итогам 2016 года. Вручение наград состоится 14 февраля в Монте-Карло.

Спортсмен года

1 Усэйн Болт (легкая атлетика) 2 Стефен Карри (баскетбол) 3 Мохаммед Фара (легкая атлетика) 4 ЛеБрон Джеймс (баскетбол) 5 Энди Маррей (теннис) 6 Криштиану Роналду (футбол)

Спортсменка года

1 Симоне Байлс (гимнастика) 2 Эллисон Феликс (легкая атлетика) 3 Анжелик Кербер (теннис) 4 Кэтлин Ледеки (плавание) 5 Элейн Томпсон (легкая атлетика) 6 Лора Тротт (велоспорт)

Возвращение года

1 Рут Бейтиа (легкая атлетика) 2 Майкл Фелпс (плавание) 3 Хуан Мартин дель Потро (теннис) 4 Фабьен Сент-Луис (триатлон) 5 Ник Скелтон (конный спорт) 6 Аксель Свиндал (лыжи)

Прорыв года

1 Алмаз Аяна (легкая атлетика) 2 сборная Фиджи (регби) 3 сборная Исландии (футбол) 4 «Лестер» (футбол) 5 Нико Росберг («Формула-1») 6 Уэйд ван Никерк (легкая атлетика)

Команда года

1 сборная Бразилии (футбол) 2 «Кливленд» (баскетбол) 3 «Кабс» (бейсбол) 4 «Мерседес» («Формула-1») 5 сборная Португалии (футбол) 6 «Реал Мадрид» (футбол)

Остальные номинации смотрите здесь.