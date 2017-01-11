Болт, Карри, Джеймс, Роналду, Маррей претендуют на Laureus как спортсмены года
Стали известны претенденты на ежегодные награды Laureus World Sports Awards по итогам 2016 года. Вручение наград состоится 14 февраля в Монте-Карло.
Спортсмен года
|1
|Усэйн Болт (легкая атлетика)
|2
|Стефен Карри (баскетбол)
|3
|Мохаммед Фара (легкая атлетика)
|4
|ЛеБрон Джеймс (баскетбол)
|5
|Энди Маррей (теннис)
|6
|Криштиану Роналду (футбол)
Спортсменка года
|1
|Симоне Байлс (гимнастика)
|2
|Эллисон Феликс (легкая атлетика)
|3
|Анжелик Кербер (теннис)
|4
|Кэтлин Ледеки (плавание)
|5
|Элейн Томпсон (легкая атлетика)
|6
|Лора Тротт (велоспорт)
Возвращение года
|1
|Рут Бейтиа (легкая атлетика)
|2
|Майкл Фелпс (плавание)
|3
|Хуан Мартин дель Потро (теннис)
|4
|Фабьен Сент-Луис (триатлон)
|5
|Ник Скелтон (конный спорт)
|6
|Аксель Свиндал (лыжи)
Прорыв года
|1
|Алмаз Аяна (легкая атлетика)
|2
|сборная Фиджи (регби)
|3
|сборная Исландии (футбол)
|4
|«Лестер» (футбол)
|5
|Нико Росберг («Формула-1»)
|6
|Уэйд ван Никерк (легкая атлетика)
Команда года
|1
|сборная Бразилии (футбол)
|2
|«Кливленд» (баскетбол)
|3
|«Кабс» (бейсбол)
|4
|«Мерседес» («Формула-1»)
|5
|сборная Португалии (футбол)
|6
|«Реал Мадрид» (футбол)
Остальные номинации смотрите здесь.
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