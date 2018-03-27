Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 22:30
Ванда Метрополитано
00:18 Люка Эрнандес отклонил приглашение в сборную Франции на матч с Россией. Он хочет играть за Испанию|49
00:05 Балотелли вошел в предварительный состав сборной Италии на игры с Аргентиной и Англией|19
18:52 Месси забил 600-й гол в карьере |130
14:44 Сборная Аргентины будет готовиться к матчу с Испанией на базе «Реала»|42
20:38 Паредес, Игуаин и Перотти вызваны в сборную Аргентины на матчи с Испанией и Италией|107
09:48 Федерация футбола Азербайджана: «Платить 2-3 миллиона долларов за матч с Аргентиной – это нерационально»|25
13:33 Умер бывший нападающий «Спортинга» и «Барселоны» Кини – 8-й бомбардир в истории примеры|31
23:45 Карлуш Кейруш: «Месси должен быть дисквалифицирован ФИФА, пока он не докажет, что он человек!»|84
22:01 Fox Sports: Сампаоли решил не брать Икарди на ЧМ-2018|189
00:29 Лукас Васкес: «Рад за Бензема, потому что он феноменальный»|36
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