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    Футбол Колумбия – Австралия

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    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018, 22:00

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    Новости команд

    10 марта

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    00:18 Люка Эрнандес отклонил приглашение в сборную Франции на матч с Россией. Он хочет играть за Испанию|49

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    23:52 Карлос Вальдеррама: «Думаю, ЧМ-2018 будет великим мундиалем»|4

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    20:56 Карлос Вальдеррама: «Побреюсь наголо, если Колумбия выиграет ЧМ-2018»|27

    9 февраля

    15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178

    26 января

    07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9

    25 января

    05:39 Берт ван Марвейк: «Австралия поедет на ЧМ-2018 не просто бороться – хотим побеждать»|7

    04:42 Ван Марвейк возглавил сборную Австралии на период ЧМ-2018|30

    20 января

    10:25 В Австралии хотят, чтобы Манчини возглавил сборную на период ЧМ-2018|69

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    22:50 Роберто Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ», если будет такая возможность»|153



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