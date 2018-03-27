Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 22:00
Крэйвен Коттэдж
03:42 Арнолд возглавит сборную Австралии после ЧМ-2018|7
00:18 Люка Эрнандес отклонил приглашение в сборную Франции на матч с Россией. Он хочет играть за Испанию|49
23:52 Карлос Вальдеррама: «Думаю, ЧМ-2018 будет великим мундиалем»|4
20:56 Карлос Вальдеррама: «Побреюсь наголо, если Колумбия выиграет ЧМ-2018»|27
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9
05:39 Берт ван Марвейк: «Австралия поедет на ЧМ-2018 не просто бороться – хотим побеждать»|7
04:42 Ван Марвейк возглавил сборную Австралии на период ЧМ-2018|30
10:25 В Австралии хотят, чтобы Манчини возглавил сборную на период ЧМ-2018|69
22:50 Роберто Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ», если будет такая возможность»|153
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