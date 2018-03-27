Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 21:45
Король Бодуэн
22:13 Федерация футбола Бельгии прекратила сотрудничество с автором гимна сборной из-за обвинений в сексизме|15
16:16 Федерацию футбола Бельгии раскритиковали за выбор исполнителя гимна сборной на ЧМ-2018. Музыканта обвиняют в сексистских текстах|23
16:04 Азар об уходе Карраско из «Атлетико»: «Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке в Испании»|43
12:57 Король Саудовской Аравии пообещал построить Ираку стадион|36
22:14 Тьерри Анри: «Я заинтересован в том, чтобы возглавить «Арсенал»|72
22:50 ФИФА может не допустить сборную Саудовской Аравии на ЧМ из-за конфликта с Катаром|112
16:00 Роберто Мартинес: «Батшуайи – лучший зимний трансфер в Европе. Он обрел свободу»|30
12:14 Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА|112
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
10:45 Азар признан лучшим бельгийским игроком, выступающим в за рубежом|71
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