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    Футбол Бельгия – Саудовская Аравия

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    Бельгия

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    Саудовская Аравия

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    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018, 21:45

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