Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 21:30
Stadionul Ion Oblemenco
16:04 Тренер сборной Швеции: «Разговоры о возвращении Златана – это спекуляции»|38
06:52 Златан Ибрагимович: «Скучаю по сборной Швеции»|76
00:08 Экс-хавбек «Локомотива» и «Ростова» Кочиш завершил карьеру|10
14:19 Посол Швеции: «На каждом матче сборной на ЧМ-2018 ожидается по 5 000 болельщиков. Хочу, чтобы приехал Ибрагимович»|11
12:59 Муту получил тренерскую лицензию A от УЕФА|36
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
21:25 Опубликован календарь игр сборной России в Лиге наций|22
21:05 Тренер шведов о Лиге наций: «Россия добилась хороших результатов на КК-2017 и в играх этой осенью»|19
18:25 Денис Глушаков: «Турция и Швеция – хорошие команды. Глупо кого-то выделять, ставить выше или ниже»|16
16:20 Вячеслав Колосков: «Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться»|22
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