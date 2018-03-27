Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 21:00
Летцигрунд
16:59 Тренер сборной Египта: «Уважаю российский футбол, но мы концентрируемся на себе, а не на противниках»|25
12:14 Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА|112
14:50 Посол Египта о Грозном: «Нашу команду встретят с гостеприимством в любом городе России»|28
22:58 Рамзан Кадыров: «Чечня обеспечит базирование сборной Египта на самом высоком уровне»|121
22:20 ФИФА: «Нет причин считать, что размещение сборной Египта в Грозном приведет к нарушениям прав человека»|71
21:57 HRW о размещении сборной Египта в Грозном: «Позор, что ФИФА хочет связать себя с Кадыровым»|158
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
13:40 Защитник сборной Египта Габер переходит в «Вест Бромвич»|18
19:07 Президент ФА Египта: «Реал» сделает предложение о трансфере Салаха летом»|113
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