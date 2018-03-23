Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 23:00
Стад де Франс
00:18 Люка Эрнандес отклонил приглашение в сборную Франции на матч с Россией. Он хочет играть за Испанию|49
00:40 Эдер Маседу: «Атлетико» – один из лучших клубов мира и явный кандидат на победу в Лиге Европы»|23
23:52 Карлос Вальдеррама: «Думаю, ЧМ-2018 будет великим мундиалем»|4
22:37 Бекхэм, Роналдо, Дешам и Фергюсон посетят матч «ПСЖ» – «Реал»|20
20:56 Карлос Вальдеррама: «Побреюсь наголо, если Колумбия выиграет ЧМ-2018»|27
23:48 Коман может пропустить остаток сезона из-за травмы голеностопа|14
20:44 Дукуре об «Арсенале» и «Тоттенхэме»: «Приятно, что большие клубы заинтересованы во мне»|9
20:48 Сидней Гову: «Россия принимает ЧМ-2018, и она фаворит турнира, несмотря на рейтинги»|79
22:23 Дайот Упамекано: «Я мечтаю поехать в Россию на чемпионат мира»|7
12:14 Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА|112
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