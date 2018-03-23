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    Футбол Голландия – Англия

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    23 марта 2018, 22:45

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    Новости команд

    11 марта

    23:35 Дворкович о возможном бойкоте ЧМ-2018 британцами: «Думаю, здравый смысл возобладает, не должна политика лезть в футбол»|60

    11:56 Никита Симонян: «ЧМ-2018 будет проведен и без Великобритании, ничего страшного»|77

    07:38 Вячеслав Колосков: «Если сборная Англии не приедет на ЧМ-2018, должны последовать санкции вплоть до исключения из ФИФА»|161

    10 марта

    21:48 The Times: Великобритания рассматривает совместный с союзниками бойкот ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля|443

    13:09 Джейми Каррагер: «Реакция Кьеллини после подката в своей штрафной заставила меня подскочить и зааплодировать телевизору»|61

    8 марта

    00:05 Балотелли вошел в предварительный состав сборной Италии на игры с Аргентиной и Англией|19

    7 марта

    19:46 Джастин Клюйверт впервые попал в расширенный список сборной Голландии|20

    6 марта

    23:15 Борис Джонсон, говоря о бойкоте ЧМ-2018, имел в виду высокопоставленных лиц Англии, а не сборную|53

    21:53 Захарова назвала дикостью возможный бойкот ЧМ-2018 Англией|88

    18:55 Гари Невилл про заявление Джонсона о бойкоте ЧМ-2018: «Он бестолковый дурак»|274



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