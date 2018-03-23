Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 22:45
ЛТУ-Арена
17:36 Эдерсон, Марсело, Паулиньо и Тайсон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Россией и Германией|66
14:07 Брандт о возможном бойкоте ЧМ-2018: «Спортсмену сложно судить. Это задача политиков, но с ней, похоже, и они не справляются»|21
12:36 Йоахим Лев: «Участие сборной Германии в ЧМ-2018 не означает, что мы солидарны с режимом или правителем»|608
12:50 Хосе Луис Чилаверт: «На ЧМ-2002 к Баллаку нельзя было приблизиться, потому что от него ужасно пахло»|49
00:18 Люка Эрнандес отклонил приглашение в сборную Франции на матч с Россией. Он хочет играть за Испанию|49
21:44 Марко Ройс: «Я не пропущу ЧМ-2018 из-за травмы»|40
17:10 Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября в Лейпциге|42
18:17 Лев – основной кандидат на пост тренера «Арсенала». Венгер может уйти летом|124
10:48 Сандро Вагнер: «Я лучший немецкий нападающий и заслуживаю поехать на ЧМ»|58
13:12 Марк-Андре тер Стеген: «Когда я стал вратарем, примером для меня был Кан»|39
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