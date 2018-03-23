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    Футбол Саудовская Аравия – Украина

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    Саудовская Аравия

    Текущая форма
    Украина

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018

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    15 февраля

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    14 февраля

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    12 февраля

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