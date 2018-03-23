Саудовская Аравия

Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018
12:57 Король Саудовской Аравии пообещал построить Ираку стадион|36
08:48 Сборная Италии в октябре сыграет товарищеский матч с Украиной|7
15:25 Сергей Прядкин: «Провокаций в Киеве не боюсь»|19
09:33 Тренер сборной Украины Рианчо может возглавить киевское «Динамо»|9
22:50 ФИФА может не допустить сборную Саудовской Аравии на ЧМ из-за конфликта с Катаром|112
12:14 Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА|112
23:13 Денис Босянок: «Уткин – типичный кацапский шовинист»|291
16:42 Уткин об отказе украинских журналистов работать на ЧМ-2018: «Зассали. Вам федерация сраного футбола безопасность не гарантирует, оказывается»|337
15:38 Украина отказалась от показа матчей ЧМ-2018|387
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
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